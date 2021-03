Continua la contestazione contro il presidente Cairo: alcuni Toro Club comprano una pagina di Tuttosport per manifestare il proprio dissenso

Non si placa, nel mondo granata, la contestazione contro il presidente del Torino, Urbano Cairo. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi con i messaggi comparsi sui principali quotidiani e il camion vela che per una settimana ha portato le istanze del gruppo Facebook “Resistenti Granata” in giro per le vie di Milano, oggi è un folto gruppo di Toro Club italiani ad organizzarsi e a far sentire la propria voce. Dal Piemonte alla Sardegna, infatti, i gruppi organizzati dei tifosi granata si sono uniti per chiedere, ancora una volta, la cessione della società e lo hanno fatto tramite un messaggio a tutta pagina che è comparso proprio questa mattina tra le pagine dell’edizione cartacea di Tuttosport.

“Vendi il Toro”: il messaggio dei Toro Club

“Da sempre e per sempre innamorati del Toro – si legge a pag. 22 del quotidiano sportivo torinese – sperando in un futuro migliore all’altezza della nostra storia e della nostra gloria noi diciamo: Cairo vendi il Toro!“. Un messaggio chiaro e inequivocabile che ribadisce quanto ormai è chiaro da tempo: la pazienza nel mondo granata è finita. “Libera i nostri leggendari e amati colori, il popolo granata ti ha esonerato“.