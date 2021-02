Continua la contestazione del gruppo “Resistenti Granata 1906” contro Cairo: il camion vela per le strade di Milano

Continuano le iniziative del gruppo Facebook “Resistenti Granata 1906”, un gruppo di tifosi indipendenti, contro Urbano Cairo e la dirigenza del Torino, considerata ormai da tempo inadatta a guidare i granata. Dopo la pubblicazione, nelle settimane passate, di un comunicato intitolato “Il Toro, un valore senza tempo” sulle pagine di Milan Finanza, Il Sole 24 Ore e TuttoSport (qui il testo del comunicato), da oggi la contestazione si sposta nelle strade della città di Milano. La delicatezza del momento storico, è vero, non permette di organizzare manifestazioni, cortei o marce di cui la storia granata è stata protagonista in anni passati ma i tifosi non si sono arresi nemmeno di fronte alla pandemia e hanno trovato la soluzione: un camion vela che circolerà per le strade del capoluogo lombardo a partire da oggi e per tutta la settimana.

Cairo contestazione

I tifosi: “Ridateci il Toro”

“Penso che un sogno così non ritorni mai più – si legge sul grande cartellone a quattro ruote realizzato grazie al contributo (anche e soprattutto economico) dei tantissimi supporter che hanno risposto all’appello dei “Resistenti Granata”. Una contestazione che prende spunto da quello che forse è l’incipit più famoso della canzone italiana per poi proseguire: “Vogliano tornare a sognare. Per questo chiediamo: ridateci il Toro!“

L’idea alla base è chiara: colpire la dirigenza del Toro e il suo presidente, Urbano Cairo, sul lato dell’immagine e della comunicazione. E infatti le soste del camion vela con l’appello granata saranno proprio legate da questo filo conduttore: dagli uffici della Cairo Communication a quelli di Rcs, dalle sedi Sky e Mediaset a quelle delle altre emittenti tv, giornali e radio. Il tutto nell’intento di portare i media a dare ampio spazio e risalto alla situazione del Toro. L’ennesimo tentativo di convincere il presidente Cairo a cedere la società.