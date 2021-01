Nuova iniziativa contro Cairo: su Milano Finanza esce un comunicato dei tifosi del gruppo Facebook Resistenti Granata 1906

Da tempo le iniziative dei tifosi contro Urbano Cairo e l’attuale dirigenza del Torino si susseguono: dagli striscioni appesi in varie parti della città ai sit-in di protesta, sono varie le manifestazioni che sono state portate avanti negli ultimi mesi. A queste se ne è ora aggiunta un’altra: i tifosi iscritti al gruppo Facebook Resistenti Granata 1906 hanno fatto pubblicare un comunicato sulla nota rivista d’economia Milano Finanza. Una sorta di invito agli imprenditori a farsi avanti per acquistare il Torino.

Il Toro, un valore senza tempo: il comunicato dei tifosi

Ecco il comunicato dei tifosi, intitolato “Il Toro, un valore senza tempo”, che è stato pubblicato su Milano Finanza:

IL TORO E’ PASSIONE

Il Toro è una realtà sportiva che trascende dalle partecipazioni più omeno (solitamente meno) brillanti ad un campionato. Il Toro è un “unicum” sul quale sono stati scritti decine e decine di libri, realizzati film, fiction e spettacoli teatrali, una leggenda che sopravvive all’oblio ed alle presidenze sciagurate, ancor oggi alimentata dalla passione dei suoi tifosi e simpatizzanti, che non perde la speranza di trovare una presidenza capace, in grado di impegnarsi in un progetto serio ed ambizioso.

IL TORO E’ BUSINESS

Più di 160 milioni di euro di diritti televisivi e quasi 18 milioni di ricavi dal botteghino fra il 2017 ed il 2019.

Circa 89 milioni di euro di utili fra il 2014 e il 2017.

Un marchio ultracentenario, conosciuto ed amato a livello mondiale, grazie alle gesta leggendarie del Grande Torino ed alla sua tragica scomparsa, marchio che finora non ha avuto un adeguato sostegno e sviluppo.

Lo stadio, l’Olimpico Grande Torino, che potrebbe essere acquistato dalla Città di Torino (operazione non attivata dall’attuale proprietà), acquisizione che avrebbe a corredo migliaia di mq di superfici commerciali da sfruttare o da utilizzare per finanziare la ristrutturazione dell’impianto.

Un centro sportivo da completare – lavori fermi da maggio 2017 – sul terreno del leggendario Stadio Filadelfia, con la possibilità di farlo tornare ad essere il cuore pulsante del Club, con sede sociale, foresteria per le giovanili, Museo e 4000 mq di superficie commerciale da utilizzare come luoghi di aggregazione, ristorante, pub, Toro Point.

Un centro sportivo per le giovanili, il Robaldo, 45000 mq acquisiti in concessione dall’attuale proprietà a marzo 2016 ed ancora in stato di totale abbandono.

Un Museo del Grande Torino, confinato nell’hinterland torinese e gestito da tifosi, che potrebbe avere migliaia di visitatori.

IL TORO SIAMO NOI

Noi tifosi che non smetteremo mai di chiedere rispetto e non umiliazioni, correttezza e non false promesse, capacità imprenditoriali e non mere speculazioni a chi ha avuto ed in futuro avrà l’onore di presiedere il nostro Club. Non possiamo e vogliamo credere che non ci siano imprenditori pronti ad affrontare una sfida fatta non solo di risultati economici, per altro ottenibili, ma anche di persone, orgoglio, appartenenza e rinascita.

Nello stadio Filadelfia, dopo la tragedia di Superga, su una lapide c’era una scritta “ex igne fax ardet novus”. Così è stato e sarà.