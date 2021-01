Il Torino Primavera è nel radar di Davide Nicola: contro il Milan c’era il vice in tribuna, a prendere appunti su Karamoko e soci

Quando la storia degrada in nostalgia è il momento di interrogarsi (e agire) sul presente. A Davide Nicola non basta pensare al Filadelfia – e al vivaio – che fu con una punta di rimpianto. Vuole metterci occhi e mani, per capire in che misura la Primavera del Torino potrà essere, in futuro, indissolubilmente legata alla prima squadra: come vorrebbe il passato, non supportato dall’oggi. E così non ha perso tempo. D’altronde ne ha poco ed è oro ogni scatto di lancetta. Alla prima occasione a vedere i Torelli ci ha mandato il suo vice, Manuele Cacicia, uno che di giovani se ne intende (ha scritto anche dei libri sul settore giovanile).

L’allenatore del Torino aveva gli occhi a Volpiano

L’allenatore in seconda era in tribuna, a Volpiano, ad assistere al successo per 2-0 del Toro di Cottafava sul Milan. In testa gli sarà rimasta la prestazione di Ibrahim Karamoko, che con la categoria c’entra ben poco: e non solo perché è un classe 2001, dunque fuoriquota di un anno. Il centrocampista arrivato in estate dal Chievo è, senza dubbio, il prospetto più interessante di quest’annata. E anche Nicola lo seguirà con attenzione. Senza, ovviamente, dimenticare tutti gli altri: da Celesia a Greco, passando per Horvath, Kryeziu e Vianni.

Nicola come Longo: “Voglio creare affinità con la Primavera”

Il tecnico raccoglie il testimone da Moreno Longo. Appena sbarcato a Torino – subentrato a Mazzarri -, l’allenatore che proprio in Primavera aveva incantato si era mostrato vicino al settore giovanile: osservando di persona e prendendo informazioni sui ragazzi, alcuni dei quali rimasero costantemente in prima squadra anche dopo la sospensione del loro campionato (Adopo e Celesia giocarono, peraltro, qualche scampolo nel finale di campionato).

Nicola è sulla stessa lunghezza d’onda, e lo ha spiegato in conferenza stampa prima della sfida contro la Fiorentina: “Voglio che si crei affinità con la Primavera in modo che si inizi a pensare che nel settore giovanile la meta è la prima squadra, da sempre e per sempre”. Storia, ma non nostalgia. Lavoro, invece, perché il futuro si costruisce programmando. E trovando le chiavi giuste per investire sui talenti.