Ecco quanto guadagna Simone Zaza, l’attaccante che il Toro ha acquistato nell’estate del 2018. Lo stipendio è da top-player

Il suo contratto con il Torino, Simone Zaza lo ha firmato sul filo di lana. Era l’ultimo giorno di calciomercato della sessione estiva 2018 e, dopo il blitz granata, l’attaccante aveva dato il benestare al suo trasferimento sotto la Mole, decisamente il favorito rispetto a quello che lo avrebbe visto approdare alla Sampdoria. Operazione lampo, questa, che chiudeva due mesi di flirt tra le parti in causa. Zaza arriva in granata per rilanciarsi in Serie A, dopo l’esperienza da gregario nella Juventus.

Lo stipendio dell’attaccante classe ’91

L’accordo con il Valencia, come noto, è stato trovato sulla base di un prestito oneroso (a due milioni) con obbligo di riscatto a 12. E Zaza percepisce una cifra che si aggira attorno a 1,5 milioni di euro, ovvero il tetto massimo degli ingaggi per il club di Urbano Cairo (è lo stesso stipendio di Belotti).

Una stagione, quella 2018/2019, che però non è stata all’altezza delle aspettative: pochi gol per chi era invece chiamato, insieme al Gallo, a fare la differenza e a trascinare il Toro. Meglio era iniziata la stagione successiva: i gol in estate in Europa League, l’intesa con Belotti: poi però tanta panchina per chi come lui da Mazzarri è considerato un’alternativa al Gallo Belotti.