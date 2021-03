Il presidente della Lazio Lotito vuole la vittoria a tavolino contro il Toro: biancocelesti pronti a fare ricorso anche al Tar

Claudio Lotito, presidente della Lazio, non ci sta e vuole il 3-0 a tavolino contro il Toro ed è pronto a fare ricorso a tutti i gradi della giustizia sportiva. Ovviamente si fa riferimento alla sfida che, in condizioni normali, sarebbe dovuta andare in scena martedì scorso all’Olimpico. Ma di normale, in questo caso, non c’è assolutamente nulla: non è normale che la Lega abbia deciso di non rinviare il match nonostante l’esistenza di una chiara e oggettiva impossibilità a giocare (il Toro era stato bloccato dall’Asl di Torino), non è normale che dopo il caso di Juventus-Napoli, a distanza di appena pochi mesi, si stia nuovamente ripercorrendo la stessa strada che ha poi portato la giustizia sportiva a dare ragione ai partenopei. E non è normale nemmeno la pantomima andata in scena all’Olimpico con la squadra di Inzaghi scesa in campo dopo convocazioni e conferenze come in una normalissima domenica di campionato. Ma non finisce qui: se tutto ciò non fosse già abbastanza assurdo, a rincarare la dose è lo stesso Claudio Lotito che, nonostante precedenti illustri, non si arrende e pretende il 3-0.

La Lazio andrà fino al Tar

Questo è quanto trapela, infatti, dalle pagine del Messaggero dalle quali, questa mattina, si apprende che il presidente della Lazio sarebbe intenzionato a fare di tutto per ottenere la vittoria a tavolino perchè, si legge, “il Toro avrebbe già usufruito del bonus rinvio contro il Sassuolo”. Con buna pace del buon senso: che non si sia trattato di una richiesta di rinvio da parte del Toro bensì di un’imposizione dell’autorità sanitaria che, come noto, è superiore a qualsiasi protocollo calcistico, è cosa già ribadita più e più volte.

Eppure sembra non bastare: tramite il proprio avvocato il signor Genitle, la Lazio ha infatti fatto sapere che non solo si rivolgerà al Giudice Sportivo ma che, in caso le istanze dei biancocelesti non venissero accettate, si costituirà in giudizio, farà ricorso alla Corte Sportiva. E se non dovesse bastare anche a Collegio di Garanzia e Tar. Una mossa che, da quanto riportato dal Messaggero, secondo Lotito potrà giocare a suo favore nel caso tamponi. Ovviamente a spese dei granata.