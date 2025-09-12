Quello di domenica sarà quasi un derby per Paulo Dybala, che ha passato tanti anni alla Juventus segnando spesso contro il Torino

Un pranzo domenicale diverso dagli altri per il Torino, che sarà ospite della Roma allo Stadio Olimpico per una sfida “da brividi”. I giallorossi si trovano infatti al primo posto in classifica con due vittorie su due, mentre i granata sono ancora alla ricerca del primo successo – oltre che del primo gol. Analizzando le premesse sarà dunque una partita impari, ma è in sfide come queste che possono nascere le sorprese più belle. Saranno tanti i giocatori che Baroni e i suoi dovranno tenere d’occhio, su tutti Paulo Dybala. I tifosi del Toro lo conoscono bene: visto il suo lungo passato alla Juventus sono stati i derby in cui l’argentino si è trovato di fronte ai granata, e quasi sempre è risultato decisivo in un modo o nell’altro.

Dybala, furia contro il Toro

Paulo Dybala può essere definito la bestia nera del Toro, o allo stesso tempo il Toro può essere definito la sua vittima preferita. Fatto sta che appena l’argentino vede il colore granata in campo, si trasforma. Già dai tempi di Palermo, quando in 4 partite mise a referto 1 gol e 1 assist. Con la Juventus poi i numeri migliorarono, arrivando a 4 gol e 2 assist ma non solo. Al di là dell’aspetto realizzativo, l’argentino si è sempre rivelato un cliente scomodo nelle stracittadine, creando non pochi problemi ai difensori del Toro. E con la maglia della Roma, paradossalmente, il rendimento è cresciuto a dismisura: la Joya ha infatti messo a segno 5 gol in 5 partite, di cui si ricorda ovviamente la tripletta del febbraio 2024 che è valsa i tre punti per i giallorossi. Il totale dice 10 gol e 3 assist in 22 partite contro il Torino, e l’obiettivo dei difensori di Baroni è di far sì che questi dati possano rimanere intatti anche dopo domenica – nonostante la titolarità quasi certa del 21 della Roma.