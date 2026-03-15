Nei pressi di Torino si è tenuta l’inaugurazione di un nuovo piazzale dedicato alla squadra degli invincibili granata
Nel pomeriggio di sabato 14 marzo la città di Venaria Reale ha inaugurato un piazzale dedicato al Grande Torino nei pressi dei campi di calcio Don Mosso, in via San Marchese ad Altessano. L’intitolazione, approvata dall’amministrazione comunale, vuole rendere omaggio a una delle squadre più iconiche della storia del calcio italiano, simbolo di eccellenza sportiva e ancora oggi profondamente legata alla memoria collettiva dopo la Tragedia di Superga.