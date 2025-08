Tensione al Filadelfia: un uomo minaccia il suicidio arrampicandosi sulle vele dell’impianto. Sul posto polizia e vigili del fuoco

Tensione al Filadelfia. Questa mattina, un uomo di circa quarant’anni si è presentato al campo d’allenamento con una bottiglia di whisky e un cappio al collo minacciando di suicidarsi. L’uomo si è arrampicato sulle vele dell’impianto.

Al centro sportivo questa mattina non era presente nessun componente del club granata, in quanto la seduta d’allenamento si è svolta allo Stadio Olimpico. La situazione rimane in evoluzione, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

La cronaca

Ore 15.00 – L’uomo si trova ancora sulle vele del Filadelfia: sul posto sono arrivati anche i negoziatori che stanno parlando con lui.

Ore 13.00 – Un uomo minaccia il suicidio al centro sportivo Filadelfia. Il signore, sulla quarantina d’anni, si è presentato con un bottiglia di whisky e un cappio stretto intorno al collo e si è arrampicato sulle vele dell’impianto. In seguito a delle segnalazioni sono arrivati sul posto polizia e vigili del fuoco, e la zona è stata messa in sicurezza.