Il Torino ha reso nota la modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista dell’amichevole contro il Valencia in Spagna

Il Torino prosegue la preparazione in vista della nuova stagione. La squadra di Marco Baroni è prossima al ritorno in città. Il 26 luglio, infatti, i granata termineranno il ritiro a Prato allo Stelvio per riprendere gli allenamenti al Filadelfia.

In Val Venosta il Toro ha avuto modo di compattarsi nel gioco e nello spirito. Tra i volti presenti in montagna c’è stato quello di Cyril Ngonge, arrivato al Torino dal Napoli. In un simpatico siparietto, il belga è stato caricato moralmente da Duvan Zapata, con il capitano pronto per il tanto atteso ritorno in campo. Tra gli ultimi impegni granata ci sarà l’amichevole del “Mestalla” contro il Valencia.

I biglietti per Valencia-Torino

Il 9 agosto alle ore 21.00 andrà in scena un’amichevole di prestigio tra Valencia e Torino allo stadio “Mestalla”. Sul proprio sito, i granata hanno reso noto l’inizio della vendita dei biglietti.

Il settore ospiti dello stadio spagnolo è il Gol Xicotet 733. I tifosi potranno acquistare i tagliandi sul sito ufficiale del Valencia.