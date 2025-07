Durante l’allenamento, il primo di Cyril Ngonge, Duvan Zapata è rimasto sorpreso dallo stato di forma del belga e lo ha caricato

Si sono allenati sul campo secondario: Ngonge dopo gli esercizi in palestra, Zapata dopo aver lavorato in parte col gruppo. Esercizi fisici per i due, ciascuno col proprio preparatore. Per Cyril è il primo giorno in granata e il capitano, Duvan, lo osserva con attenzione. Quando l’ex Napoli gli passa accanto, di corsa, il colombiano esclama: “Oh ma questo vola”, dice ridendo rivolgendosi a Busolin. E poi, all’ennesimo giro di campo di Ngonge, eccolo caricarlo: “Dai hermano, dai”.

Fuori dal rettangolo verde tanti tifosi spiano il nuovo acquisto, arrivato dopo settimane di trattativa. Anche se la partitella si gioca sul campo principale, l’attenzione è tutta rivolta ai due. Il capitano e il nuovo acquisto, in attesa degli altri rinforzi.