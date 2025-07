La diretta dell’allenamento del Torino nell’undicesimo giorno di ritiro: Baroni ha finalmente a disposizione Ngonge, che ieri sera ha raggiunto la squadra

Undicesimo giorno di allenamento a Prato allo Stelvio per il Torino: domani l’amichevole contro la Cremonese chiuderà il ritiro qui in Val Venosta. Poi la squadra rientrerà a Torino. La prossima settimana è in programma l’amichevole col Monaco mentre il 9 agosto i granata voleranno a Valencia per affrontare la squadra spagnola.

La diretta dell’allenamento

Ore 10.10 I portieri si spostano ora sul campo principale e continuano a lavorare col preparatore. Nel frattempo continua l’allenamento della squadra sul campo secondario: con i granata c’è anche Zapata a partecipare alle esercitazioni col pallone.

Ore 9.50 Dopo il lavoro in palestra, la squadra si sposta sul secondario per gli esercizi atletici. Nel frattempo sul primo campo, quello dove lavorano i portieri, c’è anche Vanja che si allena con il preparatore.