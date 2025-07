Cyril Ngonge e Marco Baroni si ritrovano a Torino. Dopo l’esperienza entusiasmante all’Hellas, i due proveranno a trascinare i granata in Europa

Il Torino si rinforza con Cyril Ngonge. I granata hanno regalato a Marco Baroni l’esterno d’attacco che stava aspettando. L’allenatore conosce bene il belga avendolo allenato all’Hellas Verona. Era la stagione 2023/2024 e gli scaligeri sorprendevano in campionato con vittorie e un bel calcio.

I meriti vanno attribuiti a Baroni che, al tempo stesso, ha potuto contare su una squadra di qualità. Tra i protagonisti c’era Ngonge, pronto a rimettersi in luce dopo una stagione in chiaroscuro a Napoli.

I numeri di Ngonge con Baroni

Marco Baroni è stato colui che ha lanciato Cyril Ngonge in Serie A. Il belga ha qualità e rapidità, due doti che l’allenatore ritiene essenziali nel suo gioco verticale. Ngonge è abile a scattare negli spazi e, con le lunghe leve, aggancia palloni e smista alla perfezione.

Per questo motivo Baroni ha messo in cima alla lista dei desideri il nome della sua vecchia conoscenza. Ngonge si è esaltato nella sua prima avventura “baroniana”. In 19 partite di Serie A, il classe 2000 ha segnato 6 gol (il secondo miglior risultato in carriera) e servito 2 assist. In 21 presenze totali tra campionato e Coppa Italia, l’allenatore ha schierato dal primo minuto il belga in 17 occasioni. Sotto la gestione Baroni, Ngonge ha saltato una sola partita. Dunque, l’esterno ha già prenotato il ruolo di titolarissimo del prossimo Torino.

Una pedina c’è

L’arrivo di Cyril Ngonge non risolve i problemi del Torino, ma è di certo un primo passo verso il miglioramento del reparto offensivo. I granata hanno bisogno di rinforzi dalla trequarti in su e, per questo motivo, sondano da tempo diversi nomi.

Resta viva la pista che porta a Volpato del Sassuolo. Il nuovo nome caldo dell’estate granata è quello di Gaetano Oristanio. Il giocatore del Venezia è un obiettivo del direttore tecnico Vagnati, al lavoro per convincere i lagunari a cedere il trequartista con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’arrivo di Ngonge è una pedina sullo scacchiere di Baroni ancora in via di costruzione.