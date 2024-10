Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma Vanoli si è sfogato contro lo staff medico, cosa già successa con Juric

“Sosa domani sarà con noi, sono contento. La valutazione era sbagliata. Quando parlo di mediocrità è questo che intendo. Io voglio di più da tutti, poi sbagliare è umano. A chi mi riferisco? Parlo di staff, compreso il sottoscritto. Le partite non si vincono solo sul campo, si vincono nei dettagli, sono quelli che fanno la differenza“: così Paolo Vanoli si è sfogato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Torino. L’allenatore granata è tornato a rimarcare il tema della mediocrità, di cui aveva già parlato dopo la cessione di Bellanova, “scagliandosi” questa volta contro lo staff medico – di cui è responsabile il dottor Mozzone – per aver sbagliato incredibilmente ad analizzare la situazione clinica di Borna Sosa.

Il precedente con Juric

Quanto visto con l’attuale tecnico sembra riportare indietro all’ottobre del 2021, quando invece Juric (anche lui alla prima stagione sulla panchina del Toro) aveva criticato l’area medica a proposito dei lunghi tempi di recupero per gli infortunati. Anche in quel caso i toni furono duri, e la situazione si evolse con le dimissioni del Dottor Paolo Minafra, ai tempi il Responsabile Sanitario del club. C’è da dire che i due avevano avuto un battibecco già durante l’estate, nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, da cui rimasero strascichi esplosi poi nel conseguente sfogo dell’allenatore croato. Difficile ipotizzare adesso se andrà così anche con Mozzone, l’unica certezza è che Vanoli vuole uno staff che remi nella sua stessa direzione. Ancora una volta il mister ha messo in mezzo il discorso riguardante la mediocrità, quasi a voler far aprire gli occhi a tutti all’interno della società con lo scopo di salvaguardare il Torino.