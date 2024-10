Verso Roma-Torino di domani sera. In mezzo al campo sfida molto interessante tra Samuele Ricci e Manu Koné

Domani sera gioca il Toro, nel turno infrasettimanale di Serie A. Roma-Torino è valida per la 10^ giornata di Serie A. Granata che affrontano il passato, visto che la Roma è allenata da Juric. Il croato ha sostituito De Rossi ma le cose non sono migliorate e adesso rischia l’esonero. Fiducia a tempo per lui. Dall’altra parte c’è Paolo Vanoli, che guida il suo Torino. In questa partita, c’è una sfida nella sfida molto interessante a centrocampo. Si tratta di quella tra Samuele Ricci e Manu Koné. Due giocatori di valore, entrambi classe 2001 ma già con esperienza alle spalle. Questo è un duello che promette spettacolo.

Manu Koné

Manu Koné è cresciuto nelle giovanili del Tolosa, per poi passare al Borussia Monchengladbach. La Roma in estate lo ha preso in prestito dai tedeschi. Ma nel 2025 dovrà pagare 18 milioni di riscatto. Giocatore duttile, può ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Per adesso 7 partite in Serie A, con 1 gol. In Fiorentina-Roma 5-1 ha fatto un bel gol nel primo tempo. Era entrato in campo al 32′ al posto di Cristante. Adesso contro il Torino è favorito per partire dall’inizio. Il francese ha dimostrato un buon impatto in Italia.

Samuele Ricci

Samuele Ricci, tra Torino e Nazionale Italiana, sta facendo una grande stagione. Titolare fisso, per lui 9 partite su 9 da titolare in mezzo al campo. Per Paolo Vanoli non si tocca, è troppo importante. Può giocare ovunque a centrocampo. In zona gol, deve essere più convinto. Queste le parole di Vanoli: “Ricci può fare la mezzala, il play, giocare a sinistra, deve essere più convinto a fare gol, su questo si deve convincere. Può ricoprire più ruoli e questa è una fortuna”. Un vero gioiello del Torino.