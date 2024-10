Verso Roma-Torino di domani sera. Il punto sugli infortunati in casa giallorossa: Juric recupera due giocatori

La 10^ giornata di Serie A si gioca nell’unico turno infrasettimanale della stagione 2024/2025. Domani sera, giovedì 31 ottobre, si gioca Roma-Torino allo Stadio Olimpico di Roma. Paolo Vanoli è chiamato a confermare i 3 punti di venerdì sera contro il Como. Ivan Juric invece, grande ex della sfida, è sul filo del rasoio. Ha preso il posto di De Rossi ma non ha convinto in questo mese. Rischia l’esonero. La sconfitta per 5-1 a Firenze è stata pesante: ora il clima nella Capitale è infuocato. In vista della gara contro i granata, la Roma non potrà contare su Hermoso. Il difensore numero 22 è stato infatti espulso domenica sera al Franchi. Ma l’allenatore croato recupera 2 giocatori.

Soulé ed El Shaarawy recuperati

Matias Soulé e Stephan El Shaarawy sono stati recuperati. Soulé è stato preso in estate dalla Juventus per ben 25,6 milioni di euro. Aveva giocato la stagione 2023/2024 in prestito al Frosinone. Contro la Fiorentina, causa influenza, aveva dato forfait. Adesso è tornato a disposizione e contro il Torino ci sarà. Per lui 7 partite finora in Serie A: 0 gol, 0 assist e 1 cartellino giallo. El Shaarawy invece, in 5 partite ha fatto 1 assist. Dopo Monza-Roma ha avuto un problema al polpaccio. Ha saltato così Inter e Fiorentina. Ora ha smaltito l’infortunio ed è tornato in gruppo.

Saelemaekers out

L’unico infortunato quindi per la Roma rimane Alexis Saelemaekers. I giallorossi lo hanno preso in estate in prestito dal Milan. Dopo solo 3 partite con la maglia della Roma, si è fatto male. Operazione alla caviglia per lui e rientro previsto a inizio dicembre. Si è fatto male durante Genoa-Roma.