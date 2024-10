Il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, è intervenuto alla Palermo Football Conference: “Sappiamo quanto Duvan sia importante per noi”

“Dispiace molto per il ragazzo, sappiamo quanto Zapata sia importante per noi. Ora tutti dovremmo dare qualcosa in più per lui”. A pronunciare queste parole è stato Paolo Vanoli. Il tecnico del Torino è intervenuto quest’oggi alla Palermo Football Conference parlando del grave infortunio occorso al centravanti colombiano che lo ha costretto a chiudere con grande anticipo la stagione. Il tecnico non ha invece voluto parlare della possibile sostituzione di Zapata: “Balotelli? Non parliamo di queste cose”.

Vanoli: “Scegliere il Toro è stato semplice, spero di regalare soddisfazioni”

Nel corso dell’evento, Vanoli ha ripercorso anche tutta la sua carriera: “Ho fatto tutta la gavetta iniziata in Eccellenza, poi due anni in Serie D e l’opportunità di entrare nelle nazionali giovanili come osservatori. Lì ho incontrati maestri come Sacchi e Conte, con cui ho lavorato anche al Chelsea e all’Inter“.

E proprio dopo l’esperienza all’Inter, Vanoli ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore in proprio. La prima esperienza è stata in Russia, allo Spartak Mosca: “Un’esperienza indimenticabile e complicata, visto che due mesi dopo è scoppiata la guerra. Mi sono ritrovato, senza vergogna, a piangere in hotel e ho fatto soffrire la mia famiglia. A Mosca, parlando con l’ambasciatore, mi è stato chiesto di onorare il contratto perché Mosca era una città sicura. Devo dire che è vero, visto che se dovessero toccare Mosca scoppierebbe la terza guerra mondiale. Poi abbiamo vinto la Coppa, dopo 20 anni, ed è stato bellissimo e importantissimo per me”.

Terminata l’esperienza in Russia, è passato al Venezia: “È arrivata la chiamata del Venezia che ultimo in classifica, sinceramente pensavo di meritarmi qualcosa di più. Svelo un retroscena: ho chiamato Pradè, visto che siamo amici, per chiedergli un consiglio e mi ha detto ‘sono il direttore della Fiorentina e se mi chiedessero di prendere Vanoli risponderei chi è Vanoli?’. Ci sono rimasto un po’ male ma mi ha detto che dovevo dimostrare e ho fatto un bellissimo percorso al Venezia”.

Poi la chiamata del Torino: “Scegliere il Torino è stato semplice, ringrazierò sempre Cairo e Vagnati per avermi dato l’occasione di allenare un club che rappresenta la storia del calcio. Sento la responsabilità ed è una grandissima opportunità. Essere primo è stato piacevole ma dobbiamo guardare la realtà, spero di dare soddisfazioni”.