Dopo Ivan Ilic, anche Vanja Milinkovic-Savic ha lasciato il ritiro della propria nazionale per un problema al ginocchio

Dopo Ivan Ilic, anche anche Vanja Milinkovic-Savic è stato costretto a lasciare il ritiro della propria nazionale, la Serbia. E anche in questo caso a causa di un problema fisico: il portiere torna a Torino per via di quel problema al ginocchio che lo aveva costretto a saltare la gara di campionato contro la Lazio e che ora non gli consente di affrontare le partite di Nations League contro Spagna e Svizzera. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni al Filadelfia dallo staff medico granata.

Infortunio di Milinkovic-Savic: il comunicato della Serbia

Questo il comunicato della federazione serba sulle condizioni di Milinkovic-Savic: “Vanja Milinković Savić ha risposto all’invito del tecnico Dragan Stojković, ma a causa di un infortunio al ginocchio purtroppo non potrà partecipare alla competizione contro Svizzera e Spagna. Il portiere del Torino e della Nazionale serba è venuto al Centro Sportivo FSS di Stara Pazova, ha salutato i compagni e lo staff tecnico e ha augurato loro buona fortuna per le prossime sfide”.