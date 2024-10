La conferenza stampa di Spalletti in vista del doppio match di Nations League: il ct ha parlato anche d Samuele Ricci

Luciano Spalletti ha aperto il ritiro della Nazionale in vista della Nations League con la consueta conferenza stampa. Si è parlato anche di Samuele Ricci, che già in occasione degli ultimi impegni ha ben impressionato in mezzo al campo. E sul “dualismo” tra lui e Fagioli, una sorta di derby, il ct ha spiegato quali sono le caratteristiche dell’uno e dell’altro.

“Ricci è più dinamico”

“Sono entrambi giocatori molto moderni – ha detto Spalletti -, potrebbero fare entrambi tutti e due i ruoli. Noi abbiamo due partite: io non voglio far pensare che preferisco più uno all’altro. In questo ruolo di ct la prima cosa che devo saper fare è far credere ai giocatori che voglio loro bene. Poi ne devo scegliere undici e andrò a farlo”. Sulle caratteristiche dei due calciatori: “Ricci ha un po’ più di dinamismo, da raggio d’azione un po’ più lungo. Fagioli un po’ più bravo nello stretto, ma tutti e due sono giocatori tecnici, con cambio di gioco e visione di gioco. Forse Ricci ha un po’ più d’impatto senza palla, ma Fagioli ha fatto vedere di avere queste visioni palla al piede a cui gli altri non arrivano: ha pulizia di gioco e la capacità di andare oltre. Io sono tranquillo con entrambi in quel ruolo lì. Ricci l’avevo convocato precedentemente, per Fagioli mi avevano criticato perché l’avevo portato senza mai giocare ma credo in lui”.