Ivan Ilic è di rientro verso Torino. Il centrocampista serbo ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema fisico

Ivan Ilic è di rientro a Torino: il centrocampista aveva risposto alla chiamata della Serbia ma una volta raggiunto il ritiro e dopo un controllo medico ha lasciato il quartier generale serbo per fare ritorno sotto la Mole. Nel comunicato della Federazione della Serbia si legge che Ilic avrebbe una infiammazione al tendine di Achille.

Il comunicato

“La Serbia non potrà contare su Ivan Ilic per le sfide contro Svizzera e Spagna per infortunio. Ilic salterà gli incontri di ottobre a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille”, si legge. “Ilic ha incontrato, il ct insieme a uno uno dei medici della nostra Nazionale, Dejan Aleksandrić, e ha poi salutato i compagni”.