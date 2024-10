Verso la partita contro il Cagliari: Vanoli dovrà scegliere tra Karol Linetty e Adrien Tameze in mezzo al campo

Si torna in campo in Serie A. Dopo un weekend a secco, causa sosta dedicata alle Nazionali, è tempo di giocare. Toro che giocherà domenica alle ore 18:00, contro il Cagliari in trasferta all’Unipol Domus Arena. Vanoli potrà a breve contare su tutti i giocatori a disposizione, di rientro dalle Nazionali. Ma non tutti sono andati in Nazionale. Per esempio, Karol Linetty e Adrien Tameze sono rimasti a Torino. In vista della gara contro gli isolani, il ballottaggio in mezzo al campo è proprio tra loro due. Entrambi hanno lavorato al Filadelfia e si candidano per un posto da titolare. Vanoli riflette e cerca la svolta dopo 3 sconfitte di fila. Possibile una staffetta tra i due centrocampisti. Una maglia per due, in vista dell’8^ giornata di campionato.

Linetty: affidabilità ed esperienza

Per Karol Linetty, 6 partite giocate in Serie A. 0 gol, 0 assist e 2 cartellini gialli. Il titolare, al fianco di Ricci e Ilic, è lui al momento. Solo contro la Lazio non ha fatto nemmeno un minuto. Mentre solo contro il Verona non è partito dall’inizio. Il polacco con la maglia numero 77 garantisce affidabilità ed esperienza in mezzo al campo. Inoltre, può scambiarsi con Ricci e andare lui in posizione centrale a centrocampo. Vanoli con lui va sul sicuro.

Tameze: fisicità e dinamicità

Adrien Tameze, di partite in Serie A ne ha giocate anche lui 6. 0 gol, 0 assist e 1 cartellino giallo. Contro l’Inter, nell’ultima partita, ha giocato 0 minuti. Mentre prima ha giocato da titolare contro Atalanta (in difesa), Verona e Lazio (a centrocampo al posto di Linetty). Il francese porta fisicità e dinamicità in mezzo al campo. Per Vanoli, tutti i giocatori sono importanti. Tanto dipende anche dalle caratteristiche degli avversari. Tameze è anche molto duttile e può giocare pure in difesa.