Manca sempre meno alla gara di Serie A contro il Cagliari: Nikola Vlasic scalpita per partire dal primo minuto

Toro chiamato a rialzarsi dopo 3 sconfitte di fila tra campionato e coppa. Dopo la sosta Nazionali, domenica alle ore 18:00 c’è l’8^ giornata di Serie A: Cagliari-Torino. Contro Nicola, non sarà una gara semplice per Vanoli. L’allenatore granata ragiona sulla migliore formazione da schierare dall’inizio. Nikola Vlasic scalpita per partire titolare. Trequartista puro, può giocare anche in attacco oppure come mezzala destra. A centrocampo il ballottaggio è tra Linetty e Tameze, ma occhio anche al 10 croato. Questa soluzione, con due attaccanti davanti, garantisce una maggiore manovra offensiva. Vanoli ci pensa e studia gli avversari. In terra sarda è fondamentale portare a casa punti.

Un rientro col botto

Nel finale della stagione 2023/2024, Vlasic ha dovuto convivere con la pubalgia. Nonostante ciò, era partito direzione Euro 2024 in Germania con la sua Croazia. Ma è subito rientrato a Torino. Vanoli ha preferito farlo recuperare al 100%, prima di farlo giocare. E quindi Vlasic ha saltato la preparazione con la squadra e le prime partite della nuova stagione 2024/2025. Poi 27 minuti contro la Lazio e 6 contro l’Inter al suo ritorno in campo. Il risultato? Un assist per Adams e un gol su rigore. Non male in 2 partite. Un rientro col botto che fa ben sperare.

Voglia di riscatto

C’è tanta voglia di riscatto nel classe 1997. Nella sua prima stagione al Toro, quella 2022/2023, aveva fatto molto bene. Juric era convinto e ha puntato su di lui, facendolo riscattare dal West Ham per 10,60 milioni di euro. Lo scorso anno però, ha giocato tanto ma non ha mai trovato continuità. Una continuità che adesso spera di trovare con Vanoli. In questo Toro c’è spazio anche per lui. Duttile e con grande spirito di sacrificio, vuole prendersi il Torino. La fiducia c’è da parte di tutti. In questa pausa non è andato in Nazionale, è rimasto a lavorare al Filadelfia.