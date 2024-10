Lazaro è l’unica certezza nel Torino. Per il resto, Vanoli è chiamato a scegliere tra 3 giocatori chi sarà l’altro esterno

Toro che si prepara alla sfida contro il Cagliari in Serie A. Vanoli lavora al Filadelfia con i giocatori che ha a disposizione. Gli esterni del Torino non stanno rendendo come dovrebbero. La partenza di Bellanova, senza un rimpiazzo all’altezza (per ora), ha indebolito il reparto. Pedersen infatti non sta facendo bene e anche Sosa sta facendo fatica. L’unica certezza è Valentino Lazaro. L’austriaco sta giocando bene sia a destra che a sinistra: è in un ottimo momento di forma. Inoltre, non è partito con la Nazionale austriaca e quindi sarà titolare contro il Cagliari domenica alle ore 18:00. Per il resto, sono in 3 a giocarsi il posto: Pedersen, Sosa e Vojvoda. Sullo sfondo c’è anche il giovane Dembele, che però non è ancora partito titolare con Vanoli.

Sosa-Pedersen: l’eterno ballottaggio

Borna Sosa è mancino e gioca a sinistra. Quindi, se contro il Cagliari giocherà lui dall’inizio, Lazaro partirà sulla destra. Il numero 24 croato si trova al momento in ritiro con la Nazionale. In difesa sta facendo bene, ma in fase offensiva deve migliorare. Da lui ci si aspetta più spinta da quella parte. I piedi ci sono e le qualità non mancano. 5 partite per lui finora in Serie A, di cui 3 da titolare. Pedersen invece è destro, ma in emergenza potrebbe giocare anche a sinistra. Ma con lui dal primo minuto in campo, Lazaro partirebbe sulla sinistra. Pedersen invece spinge più di Sosa, ma lascia alcuni buchi in difesa. Per lui 4 partite di cui 2 da titolare finora. Bellanova era tutta un’altra storia (e si sapeva).

Vojvoda garanzia

Vojvoda ha lavorato tutta l’estate per giocare in difesa con Coco e Masina. Poi però sono arrivati Walukiewicz e Maripan. Vojvoda, come ruolo naturale, gioca sulle fasce. Ecco quindi che Vanoli può usarlo adesso come esterno, sia a destra che a sinistra. Al momento, 6 partite in Serie A di cui 5 da titolare.