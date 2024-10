A Lisbona, presso il museo del Benfica, è stata inaugurata una mostra sul Grande Torino in occasione dei 75 anni di Superga

Un legame indissolubile quello tra Torino e Benfica. Nel lontano 1949, il Grande Torino giocò la sua ultima partita a Lisbona contro il Benfica. Da quel momento in poi, le due squadre sono legate. In occasione dei 75 anni di Superga, nella giornata di ieri è stata inaugurata una mostra sugli Invincibili presso il museo del Benfica a Lisbona. La mostra sarà accessibile al pubblico fino al 4 maggio 2025. Realizzata in collaborazione con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, al suo interno ci sono molti pezzi pregiati in memoria degli Invincibili. Una bella iniziativa ricca di storia e passione, nel ricordo di una squadra che ha fatto sognare l’Italia intera ma non solo.