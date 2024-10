Il programma di oggi, 15 ottobre 2024, dei granata in Nazionale: in campo ben 7 giocatori tra cui Adams e Sanabria

Ultima giornata dedicata alle Nazionali. Dopo questa sera, tutti faranno rientro nei propri club di appartenenza. Nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre 2024, ben 7 granata in campo con le rispettive selezioni. Alle 20:45, 4 partite di Nations League. Scozia-Portogallo (Adams), Lituania-Romania (Gineitis), Kosovo-Cipro (Vojvoda) e Polonia-Croazia (Walukiewicz e Sosa). Questo per quanto riguarda l’Europa.

Le gare in Sudamerica

In Sudamerica invece si giocano le qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Canada. Alle 22:30 in campo Maripan in Colombia-Cile. Poi all’1:00 tocca a Sanabria in Paraguay-Venezuela.