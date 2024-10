I granata in Nazionale: vittoria convincente dell’Italia di Samuele Ricci in casa a Udine contro l’Israele in Nations League

Nella serata di ieri, lunedì 14 ottobre, un solo granata in campo in Nazionale. Si tratta di Samuele Ricci dell’Italia. Vittoria per il numero 28 granata. Italia che, a Udine, ha vinto per 4-1 contro l’Israele. A decidere la gara i gol di Retegui (41′, rigore), Di Lorenzo (54′ e 79′) e Frattesi (72′). Adesso la classifica del girone B è la seguente: Italia 10, Francia 9, Belgio 4, Israele 0. A differenza della partita contro il Belgio, questa volta Ricci è partito dalla panchina. Ma all’intervallo è antrato in campo al posto di Fagioli. Una buona prova per il giocatore del Toro. Ha gestito bene il palleggio e ha fatto iniziare la manovra molto bene.