Dopo il brutto infortunio, oggi Duvan Zapata si sottoporrà all’intervento chirurgico: i tempi di recupero saranno molto lunghi

Alle 22.40 circa del 5 ottobre, tutto il mondo Toro si è fermato per alcuni minuti. La corsa verso la bandierina di Zapata, la finta di corpo per liberarsi dei difensori dell’Inter, la caduta e poi le mani in volto, prima dell’uscita dal campo in barella: una sequenza che i tifosi granata ricordano ancora perfettamente. In quel momento si è forse chiuso un campionato per il Torino, che ne vedrà iniziare un altro a breve, a partire dalla trasferta di Cagliari. L’esito degli esami per il capitano è stato il peggiore: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, in sostanza almeno 8 mesi di stop e stagione finita. È fondamentale però ripartire al più presto, e il colombiano lo ha già fatto alla grande. Nella giornata di oggi si sottoporrà all’intervento chirurgico a Lione – presso la stessa clinica in cui è stato operato Bremer -, prima di iniziare il percorso riabilitativo.

Il percorso da seguire

Come detto, i tempi di recupero saranno molto lunghi. Solitamente bastano 6 mesi per riprendersi da una lesione al crociato, ma in questo caso sono stati coinvolti anche menisco mediale e menisco laterale, motivo per cui potrebbero essere necessari un paio di mesi in più per rivedere il bomber in campo. In ogni caso la sua stagione è finita, e Vanoli dovrà trovare delle soluzioni momentanee per sopperire alla sua mancanza, in attesa dell’apertura del mercato di gennaio. Zapata è però pronto a ripartire, e grazie soprattutto al calore dei tifosi potrà recuperare al meglio da questo brutto infortunio.