Dopo le buone partite con la Nazionale, oggi Samuele Ricci tornerà a Torino: Paolo Vanoli lo aspetta al Filadelfia

Ieri sera, a Udine, Samuele Ricci è stato protagonista della vittoria dell’Italia contro Israele, oggi il centrocampista tornerà a Torino. E Paolo Vanoli non vede l’ora di ritrovarlo al Filadelfia, soprattutto ora che ha perso uno dei grandi leader della squadra come lo è Duvan Zapata. Ricci è uno dei candidati a ereditare la fascia da capitano, sia per le sue doti umane che per il fatto di essere uno dei trascinatori dal punto di vista tecnico della squadra.

Ricci sempre più regista anche nel Torino

Proprio come in Nazionale, anche nel Torino il centrocampista sembra essere sempre più destinato a giocare come regista davanti alla difesa, soprattutto fino a quando Vanoli continuerà a puntare sul 3-5-2 come modulo di partenza: con il recupero di Nikola Vlasic, il ruolo di mezzala destra (dove ha spesso giocato Ricci) è destinato a essere occupato proprio dal croato, con il numero 28 che potrà quindi agire davanti alla difesa e dettare i tempi della squadra.

Da domani al lavoro con Vanoli

Oggi il Torino tornerà ad allenarsi al Filadelfia, dopo che Vanoli ha concesso due giorni di riposo, e proseguirà la preparazione alla partita contro il Cagliari di domenica pomeriggio, per Ricci il vero lavoro inizierà solamente domani ma avrà tutto il tempo per recuperar dalle fatiche della nazionale e provare e riprovare quelle giocate e quei movimenti che dovrà poi replicare in Sardegna perché non ci sono dubbi sul fatto che uno degli undici titolari del Torino, domenica, sarà proprio lui.