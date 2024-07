Poco prima di mezzanotte Ché Adams è arrivato a Pinzolo direttamente in auto da Malpensa, dopo il volo partito da Londra

nostro inviato a Pinzolo – In serata è arrivato a Milano, poi il trasferimento in auto fino a Pinzolo. Ché Adams, nuovo attaccante del Torino, è arrivato in ritiro da Vanoli poco prima della mezzanotte. In Val Rendena prenderà parte agli allenamenti di domani e sarà poi presentato in serata in piazza insieme alla squadra. Sabato poi potrebbe anche concedersi qualche minuto nell’ultima amichevole di Pinzolo. Ecco l’arrivo di fronte all’hotel Olympic, dove il Torino alloggia.

Ecco il video: