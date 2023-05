Il numero 27 granata sta attraversando una stagione tra alti e bassi, ma la prova rimediata contro la Sampdoria è stata molto convincente

Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro l’Atalanta, partita che aveva lasciato tanta rabbia e delusione tra i granata, la squadra di Ivan Juric ha rialzato subito la testa vincendo contro la Sampdoria. Tra i protagonisti della vittoria ottenuta contro la squadra guidata da Dejan Stankovic non ci sono solo Alessandro Buongiorno e Pietro Pellegri, gli autori dei due gol che hanno deciso il match, ma tanti altri granata che hanno rimediato una prestazione più che positiva. Tra di loro c’è, senza alcuna ombra di dubbio, Mergim Vojvoda. Il numero 27 granata tra l’altro è stato colui che ha innescato il gol di Pellegri. Infatti, l’esterno ex Standard Liegi è stato molto furbo nel battere velocemente la punizione che ha portato l’attaccante genovese a infilare il pallone in porta. Una giocata quella di Vojvoda che ha sorpreso tutti. Ma la prestazione del giocatore kosovaro non si è limitata solo a quella “furbizia” dato che bisogna anche segnalare che nella prima frazione di gioco si è trovato in diverse occasioni in zona cross da fondo campo.

Vojvoda: l’obiettivo è un gran finale di stagione

Dunque una bella boccata d’ossigeno per Vojvoda, che in questa stagione ha avuto diversi alti e bassi, ma la prova rimediata contro i blucerchiati fa ben sperare per il rush finale di campionato. Nelle ultime partite prima della fine della Serie A il numero 27 del Toro vorrà dimostrare che l’ottima prestazione portata a casa contro la Sampdoria non è stata un caso ma che lui, all’interno della squadra di Juric, può dire la sua. A Vojvoda rimane solamente un altro anno di contratto e il suo futuro è in bilico, quindi dare continuità alla gara rimediata a Genova sarà fondamentale se il difensore classe 1995 vorrà conquistare la riconferma al Toro. Questo a partire dalla prossima partita contro il Monza. I brianzoli sono avvisati.