Il numero 4 granata ha segnato la sua prima rete in Serie A proprio il giorno prima di quello in cui leggerà i nomi degli Invicibili a Superga

Si può dare per assodato che per Alessandro Buongiorno le date del 3 e 4 maggio del 2023 saranno due date che difficilmente scorderà. Anzi, è sicuro che saranno due giornate che il difensore classe 1999 porterà per sempre nella sua mente e nel suo cuore. Uno di questi due giorni è ancora tutto da vivere ed è quello che molto probabilmente sarà più emozionante e significativo, ovvero quello in cui il difensore cresciuto nel settore giovanile granata, e per questo motivo fiore all’occhiello del Toro, leggerà i nomi dei caduti di Superga. La vigilia comunque per Buongiorno è già stata molto, ma molto speciale perché nel match contro la Sampdoria ha trovato il suo primo gol nel massimo campionato italiano. Oltre alla rete, il ragazzo del Fila (può essere definito così visto che, con la Primavera e da capitano, al Filadelfia ci ha giocato) ha rimediato una prestazione positiva anche perché, bisogna dirlo, la Sampdoria non è mai stata pericolosa. Comunque Buongiorno si è dimostrato come sempre molto attento e preciso. Ancora un volta ha dato dimostrazione che sotto l’ala protettiva di Ivan Juric sta portando avanti un percorso di crescita davvero importante. Percorso che lo ha già portato a rispondere alla prima convocazione con l’Italia di Roberto Mancini. E per il numero 4 del Toro sembra che il bello debba ancora venire.

Buongiorno: “Leggere i nomi del Grande Torino sarà un onore”

Ma come già anticipato, prima di tornare a pensare al campo Buongiorno dovrà leggere i nomi degli Invincibili e il difensore granata ha parlato anche di questo dopo la partita contro i blucerchiati. Queste le sue parole: “Leggere i nomi il 4 maggio? Sarà una grandissima emozione, un onore per me leggere i nomi e penso che questo gol fatto oggi valga doppio se non triplo“. Vedere il difensore leggere i nomi del Grande Torino non sarà una grande emozione solo per lui, ma anche per tutta la società e i tifosi granata dato che Buongiorno è cresciuto con addosso la maglia del Toro. Poi si tornerà a pensare al campo perché il difensore torinese vorrà essere senza alcuna ombra di dubbio tra i protagonisti del match dove i granata affronteranno il Monza.