Primo gol in Serie A per Alessandro Buongiorno che vale un’ipoteca sulla vittoria, poi definitivamente confermata da Pellegri. Al termine di Sampdoria-Torino, sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A, il difensore granata commenta così la sfida e il gol: “È un’emozione grandissima, sono contentissimo sia per il gol ma soprattutto per la vittoria di squadra perchè ce lo meritavamo. Era una cosa che aspettavo fin dall’inizio e sono contenta che sia capitatno. Leggere i nomi il 4 maggio? Sarà una grandissima emozione, un onore per me leggere i nomi e penso che questo gol fatto oggi valga doppio se non triplo“