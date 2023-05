Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato Dejan Stankovic, dopo la sfida tra Sampdoria e Torino, terminata 2-0 a favore dei granata

Si aggiunge una sconfitta alla lista della Samp, che fatica a contenere i granata, soprattutto nel primo tempo. I blucerchiati provnao a recuperarla senza successo, subendo il colpo definitivo nel recupero del secondo tempo. Il tecnico doriano Dejan Stankovic commenta così il match: “Difficile parlare di calcio. Il momento che stiamo vivendo va oltre ogni immaginazione di difficoltà e la accettiamo. Il primo tempo di Firenze è stato buono, dopo ci siamo sciolti. Io voglio tanto bene ai miei ragazzi, che hanno dato tanto. è bene chiarirsi, accettare e andare avanti tutti insieme, come va, va. Non molliamo. Non voglio fare queste figure, per i miei tifosi e me stesso. Prima della partita mi sono commosso. Per un doriano, non ci sono parole per spiegare le nostre difficoltà. Non voglio che sui nostri ragazzi caschi tutto. Io se posso andrò fino alla fine e li proteggerò. Oggi l’ha fatto anche la gradinata. Questa è l’unità, la difesa verso la maglia pi bella. È un blocco“.

Sul match

Sulla partita: “Primo tempo un po’ deboli su contrasti e seconde palle. Me lo aspettavo perchè il Toro è una squadra bella, tosta. organizzata e forte. Mi dispiace per il seocndo gol, non l’ho visto. Ho visto solo il giocatore davanti al portiere e poi quello che è successo. Può succedere, ma ci sono modi e modi. Mettere il sale sulla ferita aperta perchè farlo? Hai fatto gol? Punto, vai a casa, lasciaci soffrire con le nsotre armi. Mi è dispiaciuto per chi sta vivendo questo momento“

Sulla sconfitta dopo la Fiorentina

Sulle ultime ore dopo il 5-0 contro la Fiorentina: “Le ultime 72 ore? Niente di particolare. Quando eprdi 5-0 ti crolla il mondo addosso. è la prima votla che mi succede. Non è un cosa è successo. Volevo scappare, nascondermi, sprofondare, non sono abituato a perdere 5-0 e non voglio che i ragazzi si abituino, non è un club che deve perdere 5-0. Dopo ci siamo chiariti e si va avanti a lottare fino alla fine“.

Su Juric e le scuse

Sulle scuse di Juric: “Complimenti a Juric per le scuse. Noi ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo discusso ma al conoscenza va avanti da tanti anni. Ha chiesto scusa per tutti. Ci siamo presi in campo ma nulla di che. Anche i dirigenti hanno cheisto scusa. Bisogna leggere il momento, lasciarci nelle nostre difficoltà. Il ragazzo crescerà, e capirà. In futuro forse capirà e avrà un’altra visione degli eventi“.

Su club e Pellegri

Ancora sulla situazione del club: “Io non ho trent’anni di carriera, non sono esperto per gestire questa situazione. Ho orgoglio, coraggio, per gestire le cose, ma la sto subendo per la prima volta e non so come reagire. Io voglio solo che venga dato il 100%. Diventa tutto molto più difficile nella situazione in cui siamo. Io do tutto, li proteggerò fino alla fine. I ragazzi fanno grandi sacrifici, non solo in campo, non solo i giocatori, ma tutti“.