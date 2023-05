Pellegri torna al gol poi con la sua esultanza accende gli animi, Ilic padrone del centrocampo: le pagelle di Sampdoria-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: se non è proprio uno spettatore di questo Sampdoria-Torino, poco ci manca. I blucerchiati non tirano mai e il portiere granata è impegnato solamente in qualche uscita aerea nel corso del secondo tempo.

SCHUURS 6,5: lascia il suo consueto posto al centro della difesa e torna a giocare come terzo di destra, come gli era capitato di fare a inizio stagione. Buona partita in fase difensiva, nel primo tempo si incarica di battere anche un calcio di punizione ma centra la barriera (st 28′ DJIDJI 6: attento anche lui in fase difensiva, entrando nella ripresa può proseguire la marcia di avvicinamento alle 100 presenze con la maglia del Torino).

BUONGIORNO 7,5: non aveva mai segnato in Serie A, trova la prima rete alla vigilia del 4 maggio spianando la strada verso il successo dei granata. In fase difensiva ha vita abbastanza semplice, perché la Sampdoria si vede pochissimo in avanti, ma è sempre attento e puntuale.

RODRIGUEZ 7: a inizio secondo tempo la Sampdoria crea quella che è probabilmente la sua azione più pericolosa con una ripartenza di Cuisance il cui tiro dal limite viene respinto proprio dal difensore svizzero che gli aveva tenuto il passo.

