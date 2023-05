Sintesi e commento / Il Torino meritatamente in vantaggio all’intervallo, decide un colpo di testa di Alessandro Buongiorno

Per tornare alla vittoria, dopo il ko casalingo contro l’Atalanta, Juric contro la Sampdoria si affida a un ampio turnover. A centrocampo si rivede Ricci al fianco di Ilic, Singo e Vojvoda sulle fasce, Vlasic sulla trequarti ma soprattutto la novità è Seck che viene preferito a Miranchuk alle spalle di Sanabria. La partita inizia con qualche minuto di ritardo perché tutti i calciatori blucerchiati, prima del calcio d’inizio, sono stati chiamati sotto la curva dai propri tifosi. Per tutto il primo tempo il copione della partita è lo stesso: il Torino fa la partita, la Sampdoria si limita a difendersi tanto che Milinkovic-Savic tocca il pallone solamente su qualche retropassaggio. La prima occasione della partita è per Singo ma la sua conclusione viene murata da Nuytinck. Al 31′ il risultato si sblocca: Ilic crossa dalla sinistra, Buongiorno di testa anticipa tutti e porta in vantaggio il Torino segnando la sua prima rete in Serie A. Da quel momento in poi la formazione di Stankovic inizia a concedere qualche spazio in più e per il Torino arrivano occasioni a raffica: prima Ravaglia si esalta con un gran riflesso su un tocco di Vlasic, poi un colpo di testa di Sanabria termina fuori di pochissimo, infine Ravaglia è costretto nuovamente a superarsi su una conclusione dal limite di Sanabria. Nel mezzo anche un contatto sospetto nell’area di rigore blucerchiata tra Augello e Singo ma l’arbitro lascia proseguire. Il primo tempo termina con il Torino meritatamente in vantaggio per 1-0.