Sampdoria-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sampdoria-Torino è la sfida in programma alle 18 che vedrà di fronte una squadra, quella blucerchiata, aritmeticamente in attesa della retrocessione in B, e una che invece spera ancora di restare in corsa per un posto in Europa. La squadra di Juric è reduce dal ko casalingo contro l’Atalanta mentre la Sampdoria dal brutto ko contro la Fiorentina, 5-0 in casa dei Viola. Segui Sampdoria-Torino in diretta su Toro.it.

Sampdoria-Torino: il prepartita

Ore 17.00 Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Torino. Nel Torino il nome a sorpresa è quello di Demba Seck.

Ore 16.40 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio Luigi Ferraris di Genova. A breve inizierà la partita.

Ore 16.00 Mancano circa due ore all’inizio di Sampdoria-Torino, partita che si gioca in un clima teso per la difficile situazione societaria (non solo di classifica) della squadra di casa. La formazione blucerchiata arriva alla partita con diverse assenze ma anche Juric deve fare i conti con la mancanza di qualche pedina importante come Radonjic, uno dei giocatori più in forma dell’ultimo periodo ma che si è dovuto fermare negli scorsi giorni a causa di un problema muscolare. Gli altri assenti tra i granata sono invece i lungodegenti Aina, Vieira e Zima.

Sampdoria-Torino: le formazioni ufficiali

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Nuytinck, Oikonomou, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. A disp. Turk, Tantalocchi, Gunter, Murillo, Murru, Paoletti, Ilkhan, Malagrida, Quagliarella, Jesé. All. Stankovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Seck, Vlasic; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Djidji, Bayeye, Lazaro, Gineitis, Linetty, Adopo, Karamoh, Miranchuk, Pellegri. All. Juric.

Dove vedere Sampdoria-Torino in streaming e in TV

Sampdoria-Torino sarà trasmessa in diretta da DAZN, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024. La diretta web testuale sarà su Toro.it.

Sampdoria-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.00