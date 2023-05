A 74 anni dalla tragedia di Superga, la Rai ha deciso di promuovere uno speciale sugli Invincibili del Grande Torino

74 anni. Era il 4 maggio del 1949 quando su un aereo si infransero i sogni del Grande Torino. Da lì tutto è cambiato. Oggi, a 74 anni di distanza, è in programma una giornata commemorativa per il club granata, ma non solo. Anche la Rai, infatti, ha voluto celebrare gli Invincibili che hanno perso la vita a causa di quell’incidente aereo. Rai Cultura trasmetterà alle 17 uno speciale dedicato al Grande Torino sul canale Rai Storia. Saranno tanti gli interventi, da Vandone e Motto, ragazzi delle giovanili che hanno preso il posto dei calciatori scomparsi nella stagione 48/49, a Sandro Mazzola, figlio di Valentino, storico capitano, passando per i familiari di alcuni giocatori.