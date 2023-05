La diretta di tutti gli eventi e le commemorazioni del 4 maggio 2023 in onore del Grande Torino in una giornata che non sarà mai come le altre

Sono trascorsi 74 anni da quel maledetto 4 maggio del 1949 in cui l’aereo che riportava a casa il Grande Torino dopo l’amichevole giocata a Lisbona contro il Benfica si schiantò a Superga. Nell’anniversario di quella tragedia, Valentino Mazzola e le altre trenta vittime di quell’incidente, come ogni anni, vengono ricordate con una serie di eventi che durano tutta la giornata, perché per i tifosi del Toro quella del 4 maggio non potrà mai essere un giorno come gli altri. Si comincia alle 10.30 al Cimitero Monumentale e si conclude la sera a Superga.

4 maggio: la diretta

Ore 10.35 Al Cimitero Monumentale è arrivato il presidente Cairo per la commemorazione dei giocatori del Grande Torino che lì riposano. “Il Grande Torino ci deve ispirare tutti i giorni”, questo l’intervento del presidente Cairo, che poi ha pure parlato del momento del Toro all’indomani della vittoria di Marassi. Presenti alla Commemorazione anche Susanna Egri, Sandro Mazzola e Angelo Cereser.

Ore 10.00 A Torino questa mattina c’è un solo tiepido, nascosto tra le nuvole. In queste ore migliaia di tifosi hanno postato sui propri profili social immagini e ricordi del Grande Torino, lo stesso stanno facendo anche i calciatori e gli giocatori granata. Si stanno aprendo i cancelli al Filadelfia: il Cortile della Memoria sarà a disposizione dei tifosi, poi alle 13 l’allenamento.