Il Torino è tornato ad allenarsi dopo la vittoria del Ferraris: porte aperte in un giorno speciale, quello del 4 maggio

È tornato a vincere il Torino di Ivan Juric, nel match contro la Sampdoria valido per la 33ª giornata di Serie A. A decidere la gara sono state le reti di Buongiorno, al primo gol con la maglia granata, e di Pellegri, protagonista di un’esultanza provocatoria che ha scatenato in campo una vera e propria rissa. I granata agganciano dunque Monza e Bologna a quota 45 punti in classifica, a -13 dal settimo posto occupato dalla Roma. A poche ore dalla trasferta del Ferraris, i giocatori sono tornati ad allenarsi sul campo del Filadelfia, aperto ai tifosi granata in una occasione speciale come il 4 maggio.

L’allenamento del Torino

La sessione di allenamento è durata all’incirca un’ora e ha visto gli uomini di Juric impegnati in una seduta di scarico per smaltire le fatiche del Ferraris. Al Filadelfia c’erano tanti tifosi, circa 500, che hanno incitato la squadra in un giorno decisamente speciale. La squadra si appresta ora a salire al Colle per celebrare la memoria del Grande Torino.