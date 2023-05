Il Torino ha comunicato che martedì 16 maggio aprirà le porte ai tifosi per l’allenamento mattutino al Filadelfia

Domani, alla riprese degli allenamenti, porte aperte al Filadelfia. A partire dalle ore 11.30, infatti, i tifosi potranno assistere alla seduta di lavoro della squadra di Ivan Juric, che è reduce dal successo per 1-0 sul campo del Verona e domenica pomeriggio sarà impegnata nello scontro diretto con la Fiorentina per l’ottavo posto in classifica. Domani, inoltre, è anche l’anniversario della vittoria dello scudetto del ’76.