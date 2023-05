È in corso al Cimitero Monumentale la commemorazione del Grande Torino a 74 anni da Superga: tanti i presenti

Si sta svolgendo questa mattina, come ogni anno, la commemorazione del Grande Torino al Cimitero Monumentale, dove riposa la maggior parte degli Invincibili. Oggi, 4 maggio, ricorre infatti il 74° anniversario della tragedia di Superga in cui i giocatori del Torino hanno perso la vita. A onorare la memoria delle vittime sono in almeno 150 persone, mentre a rappresentare la società c’è, ovviamente, il Presidente Urbano Cairo. Tra i presenti anche Sandro Mazzola, figlio dello storico capitano che ha guidato le imprese granata, Angelo Cereser, ex calciatore granata, Don Riccardo Robella, cappellano granata e Susanna Egri.

Cairo: “Dobbiamo fare il meglio per rappresentarli in maniera dignitosa”

Durante la commemorazione ha preso la parola il presidente Cairo: “Oggi è un giorno molto speciale. Oltre a ricordare i grandi campioni, bisogna ricordare gli uomini che sono morti molto giovani. Essere vicini alle famiglie che hanno perso questi papà, questi figli è molto importante. Se siamo ancora oggi qui, dopo 74 anni, a ricordare il Grande Torino è perché ha lasciato nel cuori di tutti, anche di chi non li ha visti giocare, un qualcosa di speciale per come erano straordinari, leali, sportivi, per come hanno rappresentato l’Italia in un momento difficile come quello della ricostruzione. Oggi è una giornata molto importante per noi, un momento di raccoglimento e ricordo di grandi campioni e grandi uomini che ci devono ispirare tutti i giorni. Non dico di avvicinarsi a loro ma dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per rappresentarli in maniera dignitosa”.

Susanna Egri:

Dopo il Presidente è intervenuta anche Susanna Egri, figlia di Ernst Egri Erbstein, direttore tecnico del Grande Torino. La Egri ha dichiarato: “Quello che mi stava a cuore l’ho messo nero su bianco, in una lettera che ho consegnato al Presidente Cairo, della cui sensibilità mi fido moltissimo, soprattutto per dare il giusto riconoscimento a colui che è stato il condottiero degli immortali: mio padre. Grazie, grazie Presidente”.