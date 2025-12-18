Quando vede i neroverdi il colombiano segna: rinvigorito dal ritorno gol ora vuole l’11° contro il Sassuolo

Duvan Zapata quando vede il Sassuolo lo azzanna: lo ha fatto per 10 volte in 11 anni, subito dopo i neroverdi presenziano Milan e Juventus a cui il capitano granata ha realizzato 8 reti. Il Torino riparte dalla recente vittoria e dal suo capitano, che vuole rinnovare il feeling con il gol e aiutare i granata a risalire in classifica.

Il primo gol contro il Sassuolo

Per risalire al primo gol di Duvan Zapata contro i neroverdi, dobbiamo andare a ritroso fino al 2015, precisamente al 23 febbraio, durante la 24a giornata di Serie A. L’attaccante all’epoca 24enne, vestiva la maglia di un Napoli in piena corsa per un posto in Europa. La partita la sblocca proprio Zapata al minuto 61, al termine di un’azione rocambolesca ma pregna della grinta del colombiano, che sigla il momentaneo vantaggio, la partita finirà poi 2-0 per i partenopei.

7 gol solo con la maglia dell’Atalanta

Dopo aver segnato un gol contro, con l’Udinese durante la stagione 2015/16, nell’anno a Bergamo si scatena. Per l’appunto in 5 stagioni giocate all’Atalanta, Duvan Zapata ha punito per ben 7 volte il Sassuolo, addirittura in due stagioni, andando a segno sia all’andata che al ritorno. Tutti gol di pregevole fattura, come suo solito, tra incornate di testa e bolidi col piede destro che hanno contraddistinto del resto la sua carriera.

1 gol in granata

Da quando milita nel Torino, il centravanti ha segnato solo 1 gol, nonché il 10°, contro i neroverdi durante la stagione 2023/24, al netto del fatto che il Sassuolo è retrocesso la stagione successiva per poi risalire in questa. Per tanto l’ultimo della serie dei gol fatti contro i neroverdi, risale alla stagione 2023/24, quando in panchina sedeva Ivan Juric e sulla fascia sfrecciava ancora Raoul Bellanova. L’ultimo acuto contro il Sassuolo, per altro è avvenuto proprio in trasferta e domenica si presenterà con questo biglietto da visita.