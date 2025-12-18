Il Toro di Baroni, peggior difesa della Serie A, fa visita al Sassuolo, in casa i neroverdi hanno segnato 5 volte su 7

Si avvicina la sedicesima giornata di campionato, che alle 15:00 di Domenica 21 vedrà sfidarsi Sassuolo e Torino, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un match che dati alla mano potrebbe rivelarsi particolarmente ostico per i granata, specialmente per via dell’alta percentuale realizzativa casalinga del Sassuolo, in grado di segnare nelle mura amiche 3 gol a Udinese e Fiorentina e di battere squadre importanti del nostro campionato come la Lazio di Maurizio Sarri. Seppur la vera forza dei neroverdi siano le partite lontano da Reggio Emilia (sesti per punti totalizzati in trasferta), gli uomini di Grosso hanno dimostrato in più occasioni di saper farsi valere anche davanti al proprio pubblico, segnando per 5 volte su 7 in casa, di cui in 3 partite con almeno 2 gol messi a referto.

Toro perenne peggior difesa

Nonostante il clean sheet ottenuto contro la Cremonese, il Torino rimane invece la peggior difesa del campionato (adesso a pari con la Fiorentina) e il rischio di ricaduta resta dietro l’angolo. I 3 punti guadagnati contro i grigiorossi non hanno sicuramente rassicurato la tifoseria, che vede un Toro ancora troppo in basso in classifica (tredicesimo), ora vedovo Coco e Masina, partiti per la Coppa d’Africa. La loro assenza potrebbe pesare ulteriormente su una difesa che ha fino ad ora dimostrato grossi limiti mentali, subendo sempre un secondo gol ogni volta che ne è già stato subito uno.

Sassuolo con passo da Europa

Guardando poi il momento che stanno attraversando le due squadra si nota una certa disparità: i neroverdi volano, con un passo decisamente da Europa, sono addirittura quinti – zona Europa League – guardando le ultime 5 di Serie A. Il Toro invece, nelle ultime 5, è quasi il peggiore della classe, addirittura penultimo in zona retrocessione…peggio solo la Fiorentina. Buttando infine un occhio ai risultati in trasferta dei granata i punti sono molto pochi, solo 6, dati da una vittoria (contro la Roma) e 3 pareggi.