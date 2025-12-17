Con l’avvicinarsi dell’inizio della Coppa d’Africa, Coco e Masina hanno lasciato Torino e Baroni si trova in emergenza

L’inizio imminente della Coppa d’Africa è l’ultima cosa che il tecnico granata Marco Baroni avrebbe voluto, infatti il Torino si trova senza Coco e Masina, fino a data da destinarsi: tutto dipenderà da quanto sarà lungo il cammino di Guinea Equatoriale e Marocco. La partenza di due difensori porta il Torino a rimanere con solo 2 giocatori in quel ruolo, ovvero Maripàn e Ismajli, più Adrian Tameze, al rientro dall’infortunio, adattato già da inizio stagione in quel ruolo, che aveva ricoperto anche con Juric. Adesso Baroni dovrà inventarsi un sistema per permettere alla squadra di proseguire così almeno fino all’inizio del calciomercato e non è da escludere un cambio di modulo.

Possibile cambio di modulo

Per permetter al Toro di avere sempre un cambio a disposizione e di non dover schierare si Ismajli, che Maripàn, che Tameze insieme, Baroni potrebbe pensare a un temporaneo cambio di sistema, con una possibile difesa a 4 (già ipotizzata ad inizio stagione), questo permetterebbe di avere sempre almeno una riserva della prima squadra e di far rifiatare a turno uno dei tre giocatori granata. D’altro canto sarebbe un peccato smontare o modificare per l’ennesima volta l’assetto tattico della squadra, proprio dopo i numerosi tentativi fatti per arrivare finalmente a trovare un’impostazione tattica a cui dare continuità, non solo nella sistemazione, ma anche negli interpreti. Una difesa a 4 porterebbe inevitabilmente dei cambi anche negli altri reparti, stravolgendo un’altra volta la formazione del tecnico fiorentino.

Urge un intervento sul mercato

Indipendentemente dalla data di ritorno dall’Africa di Coco e Masina, è quindi evidente che serva intervenire sul mercato al più presto, per evitare che nel prosieguo del campionato si verifichi di nuovo una situazione simile. Servono più alternative, almeno una per ruolo, e al Torino mancano. Se adesso è una partenza temporanea per impegni con le nazionali, in un futuro più o meno vicino potrebbe essere un infortunio a fermare qualche difensore, e il Torino si ritroverebbe nuovamente a dover cercare una soluzione dell’ultimo minuto per resistere al peso delle assenze. Sarà necessario un ottimo lavoro anche del nuovo direttore Gianluca Petrachi, che avrà subito una sfida da affrontare, trovare al più preso nuovi difensori per il Toro.