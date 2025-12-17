Nella stagione 2022/2023 aveva realizzato 5 gol: ora, tra campionato e Coppa Italia, è a quota 4 reti, di cui tre solo nell’ultimo mese

È di nuovo Nikola Vlasic a far gioire il popolo granata, decisivo il suo gol contro la Cremonese, che ha permesso di guadagnare i tanto attesi 3 punti per il Toro di Marco Baroni. Dopo un inizio di stagione complicato, il croato ha saputo rifarsi nelle ultime giornate, totalizzando 3 gol nelle ultime 4 di campionato. Un dato che lo avvicina al record personale con la maglia del Torino. La sensazione è proprio quella per cui Vlasic sia la chiave di volta del gioco del Torino: quando entra in partita, il Toro riesce a rendere, quando invece le prestazioni sono anonime, i granata faticano. Ed è certamente un giocatore importante all’interno dello spogliatoio e che si è responsabilizzato, a giudicare anche dalle parole pronunciate dopo la partita.

A -1 dal record personale: il dato

Rispetto alla scorsa stagione, la percentuale realizzativa di Vlasic è aumentata di molto. Se l’anno scorso erano 4 i gol in stagione a fine annata, adesso i 4 sono già stati raggiunti in neanche metà del tempo, con 3 gol in campionato (per l’appunto contro Como, Milan e Cremonese) e 1 in Coppa Italia che è valso la vittoria contro il Modena ai trentaduesimi di finale. Adesso Vlasic si trova a -1 gol dal suo record stagionale personale in granata, che si trova a quota 5 nell’annata 2022/2023, in quel caso tutte le reti erano state realizzate in Serie A.

La posizione ritrovata

A penalizzare l’inizio di stagione di Nikola Vlasic sono state sicuramente (in parte) le scelte tecniche e di mercato del Torino. Costruendo una squadra per il 4-2-3-1 (idea iniziale di Vagnati e Baroni), senza però aggiungere giocatori nel ruolo di esterno sinistro, nelle prime giornate si è visto un Vlasic adattato largo su quella corsia e ci si è subito resi conto di come quella non fosse la posizione giusta per far performare il 10 granata.

Adesso invece, nel 3-5-2, Vlasic è stato schierato a centrocampo, nel ruolo di mezzala, lasciandogli libertà di sganciarsi e di svariare per supportare maggiormente le azioni offensive su tutti i fronti e non è un caso l’aumento della qualità delle sue prestazioni, non solo per via dei 3 gol, ma anche per i 2 assist forniti contro Lecce e Milan e per la sua capacità di rendere il gioco del Toro più corale (fermo restando che sono moltissimi gli aspetti tattici ancora da curare per Baroni).