Saul saluta i tifosi granata sui social e ribadisce il sostegno ai compagni, mentre si prepara ad affrontare la Coppa d’Africa
Il difensore del Torino Saul Coco è partito per l’Africa, dove affronterà la Coppa d’Africa con la sua Guinea Equatoriale. Nonostante tutto la sua testa resta in parte anche a Torino e lo dimostrano le sue parole sui suoi canali social rilasciate in giornata: “Mi allontano da Torino per alcune settimane, per rappresentare la mia nazionale in Coppa d’Africa. Auguro il meglio alla squadra per le prossime partite. Anche da lontano continuerò a sentirmi parte di questa squadra. A presto!!! Forza Toro!”
Noi ti auguriamo di arrivare in finale, fai con comodo….