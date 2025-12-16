Nelle ultime settimane Baroni ha sempre variato gli interpreti della mediana, al momento non sembra esserci un titolarissimo per il ruolo di interno

Il Torino è tornato a vincere, e oltre alle prestazioni in crescendo di Vlasic, i granata nell’ultima settimana hanno anche assistito al rientro di Simeone.

Nonostante i granata sembrino aver ritrovato continuità in campionato, le ultime scelte di Baroni evidenziano ancora qualche incertezza in mezzo al campo. Il tecnico granata nelle ultime due settimane ha sempre schierato i suoi titolari di riferimento, ma come interno di destra, si sono susseguiti prima Anjorin e poi Gineitis dal primo minuto. I due giocatori hanno occupato il posto che fino a poco tempo fa sembrava essere di Casadei, che nonostante le prestazioni in calo, ha sempre partecipato a tutte le partite stagionali.

Anjorin e Gineitis ritrovano il campo

Anjorin contro il Milan ha condotto una prova prettamente difensiva, dimostrandosi solido in fase di contenimento ma poco prepositivo in fase offensiva. Gineitis invece, contro la Cremonese, ha mostrato ottimi spunti alternati a errori banali che hanno spesso permesso agli ospiti di recuperare palla. Nel complesso le prove dei due giocatori non sono state negative, e con più spazio in campo, entrambi potrebbero ritrovare la loro forma migliore. Dopo mesi lontani dal campo, Baroni ha voluto dare fiducia ai suoi interpreti a disposizione per permettergli di cercare di rimettere in discussione il posto da titolare.

Casadei perde terreno

Casadei nell’ultimo periodo ha assistito a un importante calo delle sue prestazioni, fattore che ha portato Baroni a variare con più continuità il ruolo di interno di centrocampo. Con il recupero di Anjorin e la presenza di Gineitis, l’italiano sarà ora chiamato a cercare di ritrovare continuità e solidità per tentare di aiutare la squadra. L’ex Chelsea potrebbe aver risentito delle energie spese dall’inizio del campionato, dal momento che proprio lui è uno dei granata con più minutaggio in campo. Baroni nelle ultime settimane potrebbe anche aver voluto concedere a Casadei la possibilità di recuperare, ma con la presenza di altri due centrocampisti, l’italiano dovrà lavorare ancora molto per cercare di consolidare il suo ruolo di titolare.