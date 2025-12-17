Il sito del Torino in occasione dell’ultima gara in casa del 2025 ha attivato delle promozioni sulla vendita dei biglietti

La squadra di Baroni il 27 dicembre ospiterà all’Olimpico Grande Torino il Cagliari per disputare l’ultima partita del 2025.

In occasione dell’incontro, la società granata ha attivato delle promozioni per la vendita dei biglietti: i possessori della tessera Cuore Granata potranno acquistare fino a 4 biglietti nelle curve a partire da 12, 5 euro. Inoltre gli Under 16 potranno entrare a 5 euro nei Distinti Family acquistando un biglietto intero.

In occasione del periodo natalizio, è stato attivato anche il pacchetto che permetterà di vedere tre partite in casa a partire da 39 euro per gli adulti e 29euro per gli Under 18. Sarà possibile assistere alle partite contro Cagliari, Udinese e Roma che si disputeranno rispettivamente sabato 27 dicembre (ore 15:00), mercoledì 7 gennaio (ore 20.45) e domenica 18 gennaio (ore 18:00).