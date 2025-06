Duvan Zapata, a otto mesi dall’infortunio di San Siro, sta lavorando per rientrare in gruppo in vista della prossima stagione

Ai microfoni di Radio Serie A (nell’anticipazione dell’intervista che sarà online domani), Duvan Zapata ha ripercorso gli ultimi mesi, partendo da quella serata di San Siro in cui la sua stagione si è conclusa: “Ho sentito che qualcosa è andato male, ho cominciato a disperarmi, sapevo che era il ginocchio ma non capivo. C’era lì Samuele Ricci, gli ho chiesto di darmi la mano perché avevo troppo dolore. Poi mi hanno portato dentro…”. Zapata al Fila sta lavorando per recuperare in vista del ritiro: “Anche se il campionato è finito lavoro per farmi trovare pronto. Ho la responsabilità , sono il capitano, il club ha fiducia e io devo far vedere tutte le mie capacità fuori e dentro il campo”.