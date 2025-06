Il centrocampista granata, già convocato da Spalletti, si aggregherà alla squadra di Nunziata in vista dell’Europeo Under 21

Ci sarà anche Cesare Casadei all’Europeo Under 21. Il ct Nunziata, che già lo aveva anticipato, ha deciso di chiamare anche il centrocampista granata, punto fermo degli Azzurrini ma negli ultimi mesi entrato anche a far parte della Nazionale maggiore. Il calciatore era stato convocato da Spalletti anche in questa ultima tornata e quindi sarà a disposizione dell’Under 21 dal 10 giugno.

La lista dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Monza), Cesare Casadei (Torino), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Tommaso Baldanzi (Roma), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).